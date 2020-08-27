Москва, 28 августа, 2020, 00:59 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 42 летательных аппарата иностранных государств (38 самолётов-разведчиков и 4 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 28 августа опубликовала газета «Красная звезда».

Минобороны России Истребитель МиГ-31 ВКС России

Истребители дежурных сил ПВО шесть раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 265 лётных смен на 65 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 15,6 тыс. практических мероприятий на 148 полигонах. Проведено более двух тысяч занятий по вождению, из них 48% — ночью. Десантниками было выполнено около 12 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 120 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 2,4 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 23 офицера.

В рамках гособоронзаказа поставлены в войска боевые машины поддержки танков БМПТ и самолёт Бе-200.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель МиГ-31 перехватил у границы России над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии.

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