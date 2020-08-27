Киев, 27 августа, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Власти Украины решили приостановить все контакты с Белоруссией. Об этом сегодня, 27 августа, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал Кулеба.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед выборами в республике. Кулеба подчеркнул, что контактов между Зеленским и Лукашенко в ближайшее время не предполагается.

Напомним, что власти Украина рассчитывали, что власти Белоруссии выдадут Киеву 33 граждан России, которых украинская же разведка заманила в Белоруссии и объявила боевиками, которые якобы должны дестабилизировать обстановку в республике перед выборами. Белорусские силовики российских граждан задержали, однако затем выпустили их обратно в Россию.