Париж, 27 августа, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет воссоединиться с Месси.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Согласно информации журналиста Sky Sports Брайана Суонсона, 28-летний бразильский форвард обратился к руководству парижского клуба с просьбой заключить контракт с Лионелем Месси, который раздумывает об уходе из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказалось от варианта с подписанием аргентинца.

Капитан «Барселоны» сообщил в начале текущей недели о желании покинуть каталонский клуб. Его действующее соглашение рассчитано еще на год.