Сыктывкар, 27 августа, 2020, 22:53 — ИА Регнум. В Усинске и Ухте отменят ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, соответствующее постановление вступит в силу 28 августа.

Администрация МОГО «Ухта» Ухта

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По данным правительства, с начала пандемии в Коми лабораторно подтверждено 6453 случая заболевания COVID-19, из них 24 — за последние сутки.