Милан, Италия, 27 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Правительство Италии своими действиями фактически поощряет нелегальную миграцию в условиях эпидемии, создавая тем самым социальные и санитарные проблемы для граждан страны, заявил в четверг, 27 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Он напомнил, что в ближайшее время начнется судебный процесс, на котором он выступит подозреваемым по делу о «насильственном удержании граждан» (мигрантов, не выпущенных с корабля на берега Италии).

Но потом состоится и другой суд — на общенациональных выборах народ страны «осудит» это правительство за такую политику, уверен Сальвини.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.