Киев, 27 августа, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Украинская националистическая партия «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает свою причастность к нападению на автобус на трассе Киев — Харьков. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба организации.

Zh.wikipedia.org Украинские боевики

Напомним, что депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о том, что автобус с активистами его организации «Патриоты — за жизнь» был расстрелян националистами, в том числе и из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кива утверждал, что погиб один из его активистов, а двоих националисты похитили. Однако Нацполиция Украины заявила, что никто не погиб — ранения получили два человека, похищенных тоже не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Однако в «Национальном корпусе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что к инциденту они непричастны.

«Политическая партия Национальный корпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так же как и полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), … не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев — Харьков», — заявили националисты.