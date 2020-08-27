Скопье, 28 августа, 2020, 00:10 — ИА Регнум. Социал-демократический союз Македонии, глава которого Зоран Заев получил мандат на формирование правительства от президента Стево Пендаровски, 27 августа опубликовал правительственную программу.

Sdsm.org.mk Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в программе заявляется, что все члены правящей коалиции нацелены на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, очистку правящей системы и проверку происхождения богатства и денег чиновников.

Стороны привержены продолжению реализаций условий соглашений с Грецией и Болгарией, которые позволили Северной Македонии вступить в НАТО и начать переговоры с ЕС.

Правительство Заева намерено активно инвестировать в систему здравоохранения, с целью обеспечить необходимое оборудование и мотивацию медицинского персонала для борьбы с пандемией.

Среди приоритетов будущего правительства — борьба против загрязнения окружающей среды.