Таллин, 27 августа, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Эстонский баскетбольный клуб «Калев», согласно информации Sportando, заключил контракты с разыгрывающим Маркусом Кином и форвардом Девином Томасом.

Баскетбол

25-летний Кин начинал минувший сезон в Южной Корее, где выступал за «Эгису», а закончил его в составе тайваньского «Юйлоня».

26-летний высокорослый Томас отыграл весь сезон в аргентинском «Пеньяроле». В среднем форвард набирал 13,9 очка и 9,5 подбора за игру.