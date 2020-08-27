Вашингтон, 27 августа, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Нед Прайс, бывший ассистент 44-го президента США Барака Обамы, 27 августа выступил с критикой специального представителя президента Дональда Трампа по диалога между Сербией и Косово Ричарда Гренелла.

De.usembassy.gov Ричард Гренелл

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что миссия Гренелла в Косово оказалась провальной.

В ответ Гренелл, также в Twitter, заявил, что администрация Обамы восемь лет подряд игнорировала Сербию и Косово, а теперь уже на следующей неделе эти два государства будут вести переговоры в Белом доме.

Напомним, за полтора года работы Гренеллу удалось добиться подписания Косово и Сербией «писем о намерении» возобновить воздушное и сухопутное соглашение. Также американский представитель принял непосредственное участие в смене власти в Косово.