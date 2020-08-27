* запрещённая в России организация

Киев, 27 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 августа, на трассе Киев — Харьков под Люботином представителями радикальных организаций «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека — члены организации «Патриоты — За жизнь».

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

Подробности нападения сообщает пресс-служба организации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации «Патриоты — За жизнь» велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва — ред.) уже дала оценку этому теракту. В заявлении отмечается, что это преступление «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, и в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина (известный активист), чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», — подчеркнули в партии.

«Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье «Терроризм», расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших от преступных действий криминальных объединений, «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на территории Украины», — говорится в заявлении.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» в завершение подчеркивает, что это не первое нападение на представителей партии.

«Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности мира в Украине — единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей», — подчеркивают в политической силе.