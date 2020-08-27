Пелоси боится, что Трамп будет груб с Байденом в ходе дебатов
Вашингтон, 27 августа, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом нежелательны, сообщила 27 августа Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей американского Конгресса.
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Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама
«Не думаю, что нужно проводить какие-либо дебаты».
Она пояснила, что манера вести себя у Трампа такова, что и на дебатах она «будет ниже достоинства президента».
Напомним, Байден 30 июня заявил по поводу возможных дебатов с Трампом: «Не могу дождаться, чтобы сравнить свои умственные способности с умственными способностями человека, с которым я соперничаю».