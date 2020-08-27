Москва, 27 августа, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» согласился заключить контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио, утверждает агент игрока Пьер Фернандес. В ближайшее время подписание футболиста утвердит главный тренер «железнодорожников» Марко Николич.

Дмитрий Садовников Маурисио

Также в Маурисио заинтересованы клубы из Испании.

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива», ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру.

Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Хотя и Жорже Мендеш связался с Гараем и Данни, чтобы спросить о Маурисио, и они очень хорошо о нем отзывались. Также он сказал, что Маурисио может играть в любом большом клубе Европы!

У него бесплатный трансфер, и мы ждем, что Марко Николич быстро его утвердит, потому что Маурисио хочет приехать и помочь «Ломомотиву». Ждем сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если ответа не будет, игрок поедет в Испанию», — приводит слова агента «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне 31-летний игрок защищал цвета греческого ПАОКа, за который сыграл в 27 встречах.