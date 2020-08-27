Вашингтон, 27 августа, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Выбор между демократами и республиканцами к моменту грядущих выборов превратился в выбор между двумя совершенно разными ви́дениями. Столь ясного выбора у американских избирателей ещё не было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением готовится выступить американский президент Дональд Трамп 27 августа перед своими соратниками. Выдержки из его выступления опубликовала Politico.

Трамп «Никогда ранее избиратели не имели более ясного выбора между двумя партиями, двумя ви́дениями, двумя философиями или двумя повестками дня».

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Напомним, предвыборная борьба Республиканской и Демократической партий США вошла в новую фазу после официального объявления Трампа и Джо Байдена кандидатами в президенты.