Пекин, 27 августа, 2020, 20:29 — ИА Регнум. В ответ на инсинуации американской стороны, подвергшей Китай критике за проведение военно-морских учений вблизи острова Тайвань, а также провокационные заявления так называемого президента Тайваня Цай Инвэнь о том, что маневры ВМС НОАК якобы создают угрозу военного конфликта, официальный представитель министерства национальной обороны КНР У Цянь собрал пресс-конференцию. В ходе мероприятия он обратил внимание СМИ, что учения проводились в плановом порядке и не были направлены против третьих стран. Об этом 27 августа сообщает Синьхуа, приводя некоторые подробности маневров.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

В частности, отмечается, что учения проводились в воздушном пространстве и морской акватории вблизи приморского города Циндао, расположенного в восточной провинции Шаньдун на побережье Желтого моря, а также в окрестностях островов Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские), которые расположены в акватории Южно-Китайского моря.

Отметим, что указанные островные группы являются предметом территориальных споров между Китаем и Вьетнамом.