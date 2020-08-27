Пекин, 27 августа, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Китай неуклонно наращивает масштабы финансирования НИОКР и удельный вес этих расходов в ВВП страны, сообщает 27 августа Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Junjiewu99 Китайские юани

По итогам 2019 года расходы на НИКОР достигли 2,23% ВВП, увеличившись почти на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем затрат страны в этой сфере составил 2,214 трл юаней (свыше 321 млрд долларов), и об этом подробно сообщается в совместном докладе ГСУ, а также министерств финансов и науки и техники.

Отмечается, что высокие темпы роста объемов финансирования НИКОР сохраняются уже четыре года; особо следует выделить быстрое увеличение государственных инвестиций в фундаментальные исследования.