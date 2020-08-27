Миннеаполис, США, 27 августа, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Погромы снова начались в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), пишет 27 августа Star Tribune.

U.S. Air Force Беспорядки в США

Поводом стали сообщения в СМИ о гибели чернокожего от рук полиции. В городе начались беспорядки, в ходе которых огнём были уничтожены четыре торговые точки.

В Миннеаполисе к поддержанию порядка привлечена Нацгвардия. В городе, кроме того, ввели комендантский час.

Инцидент с чернокожим произошёл на территории торгового центра Nicollet Mall. В ходе задержания мужчина покончил с собой, причём полиция опубликовала видео этого момента.

Тем не менее протестующие обвинили в убийстве полицию, преследовавшую подозреваемого в убийстве.

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Напомним, Миннеаполис получил печальную известность в связи с гибелью от рук полиции чернокожего Джорджа Флойда 25 мая 2020 г. Ещё одной горячей точкой в США является в настоящее время город Кеноша в штате Висконсин.