Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга официально отмежевался от приглашения участника шоу «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в качестве ведущего фестиваля интеллектуальных игр среди работающей молодежи Санкт-Петербурга.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Михаил Скипский

Напомним, ранее журналистка Екатерина Аренина обвинила двукратного обладателя «Хрустальной совы» Скипского в сексуальных домогательствах, якобы произошедших в то время, когда она была еще школьницей. Никаких правовых последствий за этими обвинениями не последовало.

Как сообщили в Комитете по молодежной политике, организаторы фестиваля, региональная общественная организация «Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга» — это самостоятельная структура, которая сама определяет наполнение и приглашенных участников фестиваля.

В конкурсной документации фестиваля, который получил поддержку комитета, не были указаны эксперты, которые будут приглашены на мероприятие. Их выбор осуществлял «Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга», не согласовывая его с комитетом.

«По информации, которой располагает Комитет, в настоящий момент «Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга» ищет нового ведущего фестиваля», — заявили в Смольном.