Москва, 27 августа, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в июле выросли в среднем на 0,9%, а в годовом выражении — на 2,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

За период с января по июль цены на бензин выросли на 1,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,7%.

При этом цены на бензин от производителей в июле выросли в среднем на 5,6%, а в годовом выражении — на 10,6%. За период с начала года они выросли на 25,1%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 4,7%.

Отмечается, что в среднем по России потребительские цены на бензин в июле в два раза превышали цены производителей.

Рост потребительских цен на бензин в июле на 1% и более зафиксирован в 30 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Туве — на 3,3%. Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в Камчатском крае — на 0,2%

В Москве цены на бензин за месяц выросли в среднем на 0,8%, в Санкт-Петербурге — на 0,6%.