Бамако, 27 августа, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Сын свергнутого в ходе военного переворота малийского президента Ибрагима Бубакара Кейты покинул территорию Мали, сообщает 27 августа Agence France-Presse.

Claude TRUONG-NGOC Ибрагим Бубакар Кейта

Об этом сообщил один из депутатов малийского парламента, уточнив, что у Карима Кейты«всё в порядке». Предположительно, Карим Кейта сейчас или в Буркина-Фасо, или в Кот-д'Ивуаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ибрагим Кейта, который 18 августа 2020 г. был отстранён от власти в ходе военного мятежа, сегодня, 27 августа, получил свободу: до сих пор он находился в военном лагере в пригороде Бамако.