Астрахань, 27 августа, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Ассоциация владельцев кинотеатров потребовала от губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина снять запрет на работу кинотеатров региона или возместить убытки, которые понесли предприниматели из-за ограничительных мер, сообщает ИА REGNUM.

sailko Пустой кинотеатр

Объединение предпринимателей 27 августа, в День российского кино, направило главам регионов, где кинотеатры до сих пор закрыты, поздравления. Кроме астраханского губернатора, обращения от ассоциации получили главы Орловской и Тамбовской областей, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.

«В конце марта 2020 года мы с пониманием отнеслись к принятию такого решения, так как это касалось так же и всех остальных культурно-досуговых учреждений. Несколько месяцев мы стойко переносили все проблемы, которые возникли у наших кинотеатров из-за приостановления деятельности, рассчитывая на практические меры поддержки, а не на декларативные обещания. По прошествии пяти месяцев мы понимаем, что остались со своими проблемами один на один.

Мы с определенными надеждами ждали, что в августе будет принято решение о возобновлении деятельности кинотеатров в нашем городе, но принятые постановления правительства Астраханской области опять откладывают наши ожидания «на завтра», — говорится в «поздравлении».

Авторы обращения отмечают, что кинотеатры возобновили работу в регионах, где ситуация с коронавирусом менее благополучная, чем в Астраханской области, к тому же в области открыты общественные места, в которых риск заразиться гораздо выше. В свою очередь предприниматели пообещали организовать работу в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Астраханская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Разрешены занятия спортом, в том числе в фитнес-центрах (с ограничениями), работают парикмахерские, крупные магазины, гостиницы и дома отдыха, с ограничениями — кафе и рестораны.