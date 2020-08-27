Вашингтон, 27 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты действуют на Ближнем Востоке, руководствуясь здравым смыслом, заявил старший советник американского президента Джаред Кушнер, пишет 27 августа Politico.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Он заявил, что США не стремятся к изоляции Палестины. Виновниками финансового кризиса Палестины является её руководство, которое отказалось от налоговых поступлений из Израиля за произведённые на палестинских территориях товары.

Что касается военных действий, то, опять же, в перестрелках между Палестиной и Израилем виноваты палестинцы, которые «запускают ракеты и бомбы в сторону Израиля», сказал Кушнер.

В связи с этим Вашингтон, по словам представителя США, уже отказался от идеи отправлять деньги Палестине, хотя от переговоров с Рамаллой и не отказывается.

Кушнер «Мы не собираемся отправлять средства американских налогоплательщиков в страну или людям, которые главным образом оскорбляют Америку и воспринимают нашу помощь как должное. Мы просто пытаемся придерживаться здравого смысла и не делать глупостей».

Напомним, 19 мая 2020 г. Палестина объявила о выходе из всех соглашений с Соединёнными Штатами и с Израилем. Это было сделано после того, как Вашингтон предложил решить арабо-израильский конфликт при помощи так называемой сделки века.

5 июня 2020 г. правительство Палестины отказалось принимать налоговые отчисления Израиля за товары, произведённые на палестинских территориях — в знак протеста против израильских планов аннексии Западного берега Иордана.