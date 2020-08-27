Советник Трампа высказался о Палестине: постоянно оскорбляет США
Вашингтон, 27 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты действуют на Ближнем Востоке, руководствуясь здравым смыслом, заявил старший советник американского президента Джаред Кушнер, пишет 27 августа Politico.
Он заявил, что США не стремятся к изоляции Палестины. Виновниками финансового кризиса Палестины является её руководство, которое отказалось от налоговых поступлений из Израиля за произведённые на палестинских территориях товары.
Что касается военных действий, то, опять же, в перестрелках между Палестиной и Израилем виноваты палестинцы, которые «запускают ракеты и бомбы в сторону Израиля», сказал Кушнер.
В связи с этим Вашингтон, по словам представителя США, уже отказался от идеи отправлять деньги Палестине, хотя от переговоров с Рамаллой и не отказывается.
Напомним, 19 мая 2020 г. Палестина объявила о выходе из всех соглашений с Соединёнными Штатами и с Израилем. Это было сделано после того, как Вашингтон предложил решить арабо-израильский конфликт при помощи так называемой сделки века.
5 июня 2020 г. правительство Палестины отказалось принимать налоговые отчисления Израиля за товары, произведённые на палестинских территориях — в знак протеста против израильских планов аннексии Западного берега Иордана.