Челябинск, 27 августа, 2020, 19:01 — ИА Регнум. В колонии №8 в Челябинске некоторые осуждённые находились на койко-местах в не отведённое для этого время. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Также в ходе проверки учреждения были выявлены нарушения в организации воспитательной работы, режима, а также пожарной безопасности, техники безопасности и правил охраны. Кроме того, рабочие места оказались оформлены ненадлежаще, а работоспособность оборудования проверяли несвоевременно.

Итогом проверки стало представление в адрес начальника колонии. Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.