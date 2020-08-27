Владикавказ, 27 августа, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит Северной Осетии денежные средства на развитие дорожной сети. В порядке софинансирования из республиканского бюджета они пойдут на реконструкцию автомобильного тоннеля, сообщил 27 августа в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Тоннель

Общая сумма средств, выделяемых на эти цели субъектам РФ, составит 1,5 млрд рублей. Эти деньги поделят между Северной Осетией и Хабаровским краем. Тоннель в РСО-Алании, о котором идет речь, находится на подъезде к строящемуся курорту «Мамисон».

Вопрос о реконструкции тоннеля обсуждался на недавней встрече министра транспорта РФ Евгения Дитриха с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.