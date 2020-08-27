Стамбул, Турция, 27 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Халеда аль-Мишри, председателя Высшего государственного совета Ливии, состоялась в Стамбуле сегодня, 27 августа, передаёт A Haber.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Фаиз Сарадж

Переговоры, в которых также принимал участие Мустафа Шентоп, спикер Великого национального собрания Турции, прошли во дворце «Вахдеттин».

Напомним, Высший государственный совет Ливии является консультативным органом. Эта структура поддерживает Правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сараджем.

В ситуации гражданской войны, раздирающей Ливию, Анкара выступает как союзник Сараджа и, соответственно, как противник Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией.