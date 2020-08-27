Екатеринбург, 27 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не будут проводить спортивное мероприятие «Кросс нации» из-за профилактики COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скульптура «Марафонец»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Чиновник предупредил, что сентябрь 2020 году может «дать нехорошие сюрпризы» — увеличить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Именно поэтому не будет проводиться «Кросс нации», — уточнил Креков.

Ранее в Екатеринбурге отменили марафон «Европа-Азия» из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 31 августа 2020 года «режим повышенной готовности».