В Екатеринбурге отменили «Кросс нации» из-за коронавируса
Екатеринбург, 27 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не будут проводить спортивное мероприятие «Кросс нации» из-за профилактики COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
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Чиновник предупредил, что сентябрь 2020 году может «дать нехорошие сюрпризы» — увеличить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.
«Именно поэтому не будет проводиться «Кросс нации», — уточнил Креков.
Ранее в Екатеринбурге отменили марафон «Европа-Азия» из-за пандемии COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 31 августа 2020 года «режим повышенной готовности».