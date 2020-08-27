Подгорица, 27 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Душко Маркович высказал намерение оказать сильнейшее давление на священников Сербской православной церкви после победы на парламентских выборах, которую, по его словам, правящая Демократическая партия социалистов провозгласит после голосования 30 августа. Об этом Маркович заявил 26 августа во время встречи с черногорской молодежью.

Островский Александр, Киев Черногория. Монастырь Морача

Премьер-министр отметил, что 30 августа «каждый голос важен для сохранения черногорской государственности», так как в этот день страна «будет подвергнута нападению» противников ее независимости. По словам Марковича, это последователи той идеологии, которая дает первенство одному народу — сербскому и одной религии, олицетворенной в Сербской православной церкви.

«В Черногории это невозможно. Это может быть, только если Черногории не станет. Это значит, что не было бы гражданской, многоконфессиональной, многонациональной, мультикультурной Черногории. Это была бы какая-то нестабильная Черногория, которую разъедают конфликты, нищета, какая-то чужая Черногория. А мы, граждане, жили бы без собственного «я», без свободы и права управлять своей судьбой», — процитировал слова Марковича портал Vijesti.me.

Поэтому, по словам Марковича, государственные институты готовы уже 30 августа жестко ответить носителям такой политики.

«После подсчета голосов мы констатируем убедительную победу Черногории — не отдельно нашей партии. А после этого в Черногории для них все изменится. Они должны будут уважать страну, если уже не любят ее. Сербская православная церковь и ее священники вернутся в монастыри и церкви. Их больше не будет в политических шествиях. Их не будет за микрофонами, где они проклинают наших отцов, дедов, нас и наших детей. Этого нигде в мире не делается в XXI веке. К сожалению, в Черногории это делается, и мы это будем терпеть только до 30 августа, потом уже нет. Закон и правопорядок будут одинаково распространяться на всех, в том числе на Амфилохия (митрополит Черногорско-приморский СПЦ — ИА REGNUM) и Бацковича (Миайло Бацкович, священник СПЦ — ИА REGNUM). А тех, кто проклинает Черногорию и желают ее похоронить, мы вернем туда, откуда они пришли. Пускай таким образом обустраивают свою страну, а Черногорию пусть оставят нам, тем, кто ее любит и уважает», — заявил Маркович.

Напомним, что 30 августа на парламентских выборах правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича конкуренцию составят несколько оппозиционных объединений, в том числе тех, которые выступают за отмену закона о свободе вероисповедания и прекращение гонений на Сербскую православную церковь в Черногории. Ранее Мило Джуканович заявил, что, пока он жив, он будет работать над созданием автокефальной Черногорской православной церкви.