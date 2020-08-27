Калуга, 27 августа, 2020, 19:49 — ИА Регнум. В Калужской области 27 августа открылся Центр управления регионом. ЦУР создан по поручению президента России Владимира Путина в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В рамках церемонии открытия ЦУР были подписаны соглашения

Его задача — организация эффективной обратной связи органов власти с жителями региона. С его созданием людям будет проще «достучаться» до власти, быстрее получить конкретный ответ на свой запрос, решить проблему. В единую систему Центра управления региона включены сферы жизнеобеспечения граждан — медицина, транспорт, экология, ЖКХ, безопасность движения, ряд других отраслей. ЦУР — это информационно-аналитическая платформа, которая дает возможность оперативно отслеживать различные сложные ситуации в городах и районах области. Центр не только контролирует работу разных сфер, с его помощью находятся пути их решения. После анализа запросов населения и выявления «точек напряженности» оптимизируются процессы реагирования на жалобы о несвоевременной уборке улиц, вывозе мусора, по работе общественного транспорта.

Выступая на церемонии открытия ЦУР, врио губернатора области Владислав Шапша отметил, что создание Центра управления регионом — это начало большой работы, и важно, чтобы жители увидели её результат, который может быть только один — сокращение сроков рассмотрения обращений.