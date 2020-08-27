Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В Петербурге объявили конкурс на разработку предпроектной документации участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Об этом 27 августа сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Подрядчик должен будет разработать документы для строительства участка подземки от будущей станции «Шуваловский проспект», которая пока не достроена, до также не существующей пока станции «Коломяжская» с одноименным электродепо.

Стоимость контракта оценили почти в 40 млн рублей. «Работы позволят получить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, а также определить градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена», — указали в Смольном.

Работы должны быть выполнены не позднее 19 ноября 2021 года.

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Заметим, конкурс на инженерные изыскания по этому участку петербургского метро пытались объявить еще в 2014 году, но затем отменили — как выразился бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, ныне находящийся под стражей по делу о коррупции, объявлять конкурсы было «не оправдано ни по экономическим соображениям, ни с точки зрения затрат времени».

«После анализа и обсуждения всех обстоятельств было решено отказаться от отдельных контрактов на инженерные изыскания. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства и получить при этом готовые проекты минимум на три месяца раньше», — заявлял тогда чиновник. Однако этого так и не произошло.

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Добавим, станцию «Шуваловский проспект», согласно последним обещаниям Смольного, собираются ввести в 2025 году. В апреле 2020 года власти сняли с около 4 млрд рублей со строительства городского метро, и участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» потерял 150 млн.