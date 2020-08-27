Кострома, 27 августа, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Студентам Костромского государственного университета (КГУ) разрешили прийти на учебу без справок об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом. Об этом со ссылкой на решение Роспотребнадзора 27 августа сообщила пресс-служба университета.

Костромской государственный университет

Требовать справки будут только от учащихся, проживающих в общежитиях вуза. Таких в КГУ 320 человек. Также из соображений безопасности в общежития не будут пускать родителей студентов.

Остальные «коронавирусные» правила — масочный режим, занятия в отдельных аудиториях, закрепленных за каждой группой, сохранятся.

Новый учебный год в школах, лицеях, гимназиях и вузах региона начнётся в очной форме. Официальной информации по поводу полного открытия детских садов в регионе пока нет.