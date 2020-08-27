Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 18:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ решили допускать студентов до занятий тремя волнами, чтобы распределить потоки в связи с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования ЛЭТИ Сергей Галунин. График учебных занятий уже утвержден: он преимущественно очный, но выбор сделан в пользу смешанного типа.

Alex Fedorov, Wikimedia Commons Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина)

«С 1 сентября обучение начнут студенты 2-го и 3-го курсов. С 14 сентября — студенты старших курсов. С 21 сентября — первокурсники. Это сделано для плавного ввода контингента обучающихся», — объяснил Галунин.

При этом студенты-вечерники будут учиться в очном формате две недели, затем перейдут на дистанционный режим. Студенты заочной формы обучения будут учиться дистанционно.

В новом учебном году будут увеличены перерывы между занятиями в середине дня: введены два больших перерыва по 30 минут и один — 45 минут. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей на входе и выходе из университета.

Для иностранных студентов, которые не могут въехать в Россию из своих стран, а также для тех, кто по прибытии проходит двухнедельный карантин, организуют дистанционное обучение.

Сейчас ЛЭТИ закупает оборудование, которое позволяет транслировать занятия через интернет, а также проводить их в онлайн-режиме, если преподаватель вынужден работать из дома. Оборудование позволит студентам в аудитории давать обратную связь преподавателю.

«По вузовским олимпиадам решение еще не принято. Согласно требованиям Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий, возможно проведение олимпиад в дистанционном режиме», — считает Галунин.

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