Махачкала, 27 августа, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего главы Каякенского района республики Магомедэмина Гаджиева, осужденного за незаконную раздачу земли. Ранее вынесенный обвинительный приговор оставлен без изменения, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе суда.

ИА Красная Весна В суде

Напомним, в июле Каякентский районный суд признал Гаджиева виновным в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, он передал в собственность села Усемикент земельный участок площадью более 25 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 36 млн рублей. При этом чиновник знал, что этот участок является республиканской собственностью и он не имеет право им распоряжаться.

Районный суд приговорил Гаджиева к четырем годам лишения свободы условно. Однако осужденный не согласился с этим решением и обжаловал его. Верховный суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для изменения приговора и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.