Калуга, 27 августа, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё три пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 27 августа в областном оперштабе.

ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли житель Людиновского района 1940 года рождения, житель Боровского района 1941 года рождения и житель Малоярославецкого района 1955 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 67 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.