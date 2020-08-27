Кострома, 27 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Костромской области за январь-август 2020 года количество малых, средних и микропредприятий уменьшилось на 4,5%. Об этом со ссылкой на данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM

Так, на 10 января 2020 года в реестр было внесено 23 152 МСП, к 10 августа их число сократилось на 1038 и составило 22 144. Наибольшее сокращение произошло среди микропредприятий — за 8 месяцев их количество уменьшилось на 976. При этом, численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе за этот период сократилось менее чем на 2 тысячи человек.

Отметим, что за аналогичный период 2019 года сокращение предприятий данного сектора было не столь заметным. Тогда с января по август число субъектов МСП уменьшилось на 2% или 475 единиц.