Калуга, 27 августа, 2020, 18:06 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Стопкоронавирус.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 964 положительных результатов тестов, 1 тыс. 98 человек находится на лечении, 6 тыс. 799 человек выздоровел, 67 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (217), в Обнинске (127), в Боровском районе (115), в Людиновском районе (115), в Малоярославецком районе (59) и в Дзержинском районе (58).