Москва, 27 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Московский «Спартак» намерен усилить состав 25-летним французским центральным полузащитником «Ниццы» Виланом Сиприеном, стоимость которого оценивается в 14,5 миллиона евро. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до конца сезона 2020/21.

Supporterhéninois Вилан Сиприен

В прошлом сезоне Сиприен принял участие в 20-ти матчах Лиги 1, в которых отметился 7-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами.