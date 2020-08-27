Село Барятино, Калужская область, 27 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Калужской области завершилась крупнейшая в России военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». По традиции в мероприятии приняли участие члены калужского поискового отряда «Русь». С их помощь были перезахоронены останки 27 красноармейцев, сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Торжественное перезахоронение состоялось на мемориальном комплексе «Подкоп».

Торжественное перезахоронение состоялось на мемориальном комплексе «Подкоп». Здесь, в годы Великой Отечественной войны, на высоте 269,8 группа сапёров 50-й армии под руководством майора Максимцева произвела подкоп под гитлеровский узел обороны. На глубине 15 метров сапёры заложили 25 тонн тротила и утром 4 октября 1942 года взрывом уничтожили более 400 фашистских солдат и офицеров, артиллерийскую противотанковую батарею, пулемётные дзоты и другую технику противника.

В поисковых мероприятиях экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» также приняли 140 подростков поискового отряда «Русь». Для юных поисковиков каждая находка на полях сражений минувшей войны — бесценна. Отряд делает всё возможное для того, чтобы безымянные герои с почестями были преданы земле и об их беспримерных подвигах узнали потомки.