Новороссийск, Краснодарский край, 27 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Новороссийске широко обсуждается видео с нападением водителя маршрутного автобуса на пожилого пассажира. В администрации города уже заявили, что водитель отстранен от перевозок, между тем очевидцы встали на сторону маршрутчика — пассажир мог сам спровоцировать гнев водителя.

Feans Насилие

https://www.instagram.com/p/CEYwL8KKVq2/

Видео, на котором водитель маршрутного такси силой выводит на остановку пожилого мужчину с тележкой, толкает его, а тележку зашвыривает на газон, появилось в социальных сетях. Замглавы администрации города Александр Яменсков в своём Instagram написал: «Это предел. Водитель вызван в управление транспорта и отстранен от перевозок. Ставлю вопрос о расторжении договора с предпринимателем, допустившим этого водителя к перевозкам».

Он также сообщил, что все материалы будут направлены в ОУМВД по городу Новороссийску, а окончательное решение будет принято на заседании дисциплинарного комитета.

Между тем в комментариях многие пользователи встали на сторону водителя маршрутки, сообщив, что резкая реакция водителя могла быть спровоцирована самим пассажиром, который, по утверждению пользователей, разбил стекло в автобусе и размахивал тележкой на остановке. Комментаторы призвали власти детально разобраться в ситуации.