Москва, 27 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Процесс обмена пленными афганские власти должны завершить как можно скорее, сообщила 27 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

U.S. Army Афганцы

Российский дипломат подчеркнула, что нужен прямой диалог с «вооружённой оппозицией», который можно будет начать после завершения обмена пленными.

Захарова «При этом подчёркиваем, что любое затягивание процесса запуска межафганских переговоров подрывает международные усилия по урегулированию в этой стране и ставит под вопрос заинтересованность афганских властей в скором достижении мира в стране».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана не выпускают на свободу последнюю в череде амнистированных группу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за тяжести их преступлений.