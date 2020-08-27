Москва, 27 августа, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Свыше 10 тыс. иностранных военнослужащих начнут учиться в вузах Минобороны России с 1 сентября текущего года, сообщил 27 августа на форуме «Армия-2020» начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Mil.ru Ангольские курсанты

На данный момент российское военное ведомство имеет контракты на обучение военнослужащих 83 государств мира.

По словам Виктора Горемыкина, иностранные курсанты обучаются тем же специальностям и по тем же образовательным программам, которые предусмотрены для военнослужащих ВС РФ.

Начальник Главного управления кадров отметил, что часть иностранцев обучается бесплатно.

«Ежегодно министром обороны Российской Федерации утверждается перечень иностранных государств, военнослужащие которых проходят обучение по квотам безвозмездной и льготной подготовки, при этом российская сторона полностью берет на себя расходы, связанные с содержанием и обучением», — сказал Горемыкин.