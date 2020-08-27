Челябинец отдан под суд за осквернение памятника Ленину
Аша, Челябинская область, 27 августа, 2020, 17:29 — ИА Регнум. В Аше Челябинской области под суд отдан 45-летний гражданин, который осквернил памятник Ленину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вандалы
Преступление было совершено 12 мая. При помощи баллончика с краской он нанёс на памятнике свастику.
По факту вандализма завели уголовное дело. Теперь его рассмотрит горсуд Аши. Обвиняемому грозит до трёх лет колонии.