Аша, Челябинская область, 27 августа, 2020, 17:29 — ИА Регнум. В Аше Челябинской области под суд отдан 45-летний гражданин, который осквернил памятник Ленину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Преступление было совершено 12 мая. При помощи баллончика с краской он нанёс на памятнике свастику.

По факту вандализма завели уголовное дело. Теперь его рассмотрит горсуд Аши. Обвиняемому грозит до трёх лет колонии.