Астрахань, 27 августа, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 27 августа подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 5591 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 614 человек.

Выздоровели 5007 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 69 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2911 человек, 15 тыс. 321 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.