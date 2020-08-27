Челябинск, 27 августа, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В Челябинске всё же вырубят опасные для граждан клёны и вязы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Бензопила

Зелёные насаждения находятся в Тракторозаводском районе. Обращение в прокуратуру направили жильцы дома № 19 на улице Котина. В ходе проверки оказалось, что на придомовой территории и растут аварийные клёны и вязы.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать мэрию вырубить насаждения. Иск был удовлетворён, а апелляция мэрии затем оставлена облсудом без удовлетворения.