Воронеж, 27 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Шесть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за неделю с 20 по 27 августа в Воронежской области, данные опубликовал региональный оперативный штаб по итогам очередного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 20 августа в регионе сообщалось о смерти 119 пациентов с положительными результатами тестов на коронавирус, на 27 августа сообщается уже о 125 смертях. При этом в федеральной статистике на 27 августа содержатся данные о 107 умерших пациентах.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 736 человек, выздоровели 12 тыс. 216 пациентов, у которых заражение было подтверждено тестами, и ещё 2393 человека, у которых заражение было выявлено с помощью КТ.