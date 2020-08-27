Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Петербурге из более чем пяти тысяч коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, свободны только 20%. Сокращение доли свободных коек произошло после того, как все федеральные и несколько городских стационаров, перепрофилированных на COVID, вернулись к своей штатной работе.

Mzco.info Коронавирус. Свердловская область

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"Если по состоянию на 29 июля в Петербурге были свободны 68% коек для пациентов с коронавирусом, то 27 августа для взрослых в Петербурге свободны 20% коек, для детей — 37%», — уточнили изданию «Фонтанка» в городском комитете по здравоохранению.

По данным комздрава, в период с 17 по 23 августа в Петербурге госпитализировали с коронавирусом и подозрением на него от 114 до 203 человек в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Смольного, помощь пациентам с коронавирусом оказывают 12 городских стационаров, в которых развернуто 5684 койки. На пике эпидемии коронавируса для лечения COVID-19 были задействованы 23 стационара, в том числе два специализированных, 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных стационаров. Для таких пациентов в общей сложности было развернуто 9184 койки, в том числе 8333 для взрослых, 851 — для детей.

Прекратили прием пациентов с коронавирусной инфекцией все стационары федерального подчинения, а также перепрофилированные ранее детская городская больница Святой Ольги, взрослые больница Святителя Луки, Мариинская больница, городская многопрофильная больница №2, городская больница им. Н. А. Семашко, Александровская больница, Госпиталь для ветеранов войн. Во всех больницах сохранены материальные и организационные возможности для быстрого перепрофилирования в инфекционные стационары.

Напомним, за 26 августа в Петербурге зафиксировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 35 917 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2392 человека. Выздоровели 25 444 человека.