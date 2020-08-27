Воронеж, 27 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Кинотеатры смогут возобновить работу в Воронежской области после пятимесячного перерыва, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 августа.

Serge Ottaviani Кинотеатр

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Как сообщается, губернатор Александр Гусев согласовал открытие кинотеатров, условием для их работы, помимо соблюдения санитарных требований, является заполняемость залов не более 50%.

Как напоминает ИА REGNUM, кинотеатры в Воронежской области были закрыты с конца марта 2020 года, решение было принято в связи с пандемией коронавируса.