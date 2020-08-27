Ярославль, 27 августа, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Три женщины, пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на улице Батова в Ярославле, выписаны из больниц. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Анна Щукина

27 августа была выписана Анна Щукина. Ей предстоит реабилитация в течение двух недель. Женщина работает учителем в школе и планирует сразу же после выздоровления выйти на работу.

«Сейчас в двух развернутых нами пунктах временного размещения находятся 180 человек из поврежденного дома. Они продолжают получать различные выплаты. Семьям погибших мы уже перечислили по миллиону рублей. В целом из областного бюджета на помощь пострадавшим выделили более 5,5 миллионов рублей. Будем решать проблемы каждого конкретного человека», — сказал Дмитрий Миронов.

Сейчас в временного проживания в гостинице «Которосль» находятся 160 ярославцев из поврежденного дома на улице Батова, в гостинице «Азимут» — 20. Все проживающие еженедельно будут тестироваться на COVID-19.