Махачкала, 27 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Угроза коронавируса вынуждает образовательные организации России вносить коррективы в учебный процесс. Как на фоне пандемии сделать обучение детей безопаснее, можно ли вести уроки в защитных масках и как изменился статус учителя в период дистанционного обучения, эти вопросы задал корреспондент ИА REGNUM директору гимназии №13 в городе Махачкале Муминат Муртазаевой и ее заместитею по воспитательной работе Ольге Старастиной.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

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Нужно избегать скопления детей

Учебный год в дагестанских школах начнется 1 сентября в традиционной форме, однако вопрос о проведении праздничных линеек пока остается открытым.

На совещании в правительстве Дагестана, которое состоялось 25 августа, руководитель регионального Роспотребнадзора Николай Павлов предложил рассмотреть возможность отказаться от праздничных массовых линеек и ограничиться проведением классных часов. А пока окончательного решения по данному вопросу нет, в гимназии №13 готовятся ко Дню знаний, как к празднику.

«Хочется устроить детям праздник. Ежегодно на 1 сентября у нас бывает театрализованное шоу, и дети это запоминают на всю жизнь. Это настраивает детей, даже мотивирует их на учебу. Они понимают, что школа — это центр, где им будет интересно, весело. Поэтому мы, конечно, готовимся, оформляем школу, но в то же время ждем рекомендаций санэпиднадзора, управления образования города, и исходя из этого будем действовать», — рассказала Муртазаева.

По словам директора, до прихода детей все кабинеты в школе будут дезинфицироваться. Каждое утро медработники учреждения будут проводить бесконтактную термометрию детей. Учеников с признаками ОРВИ изолируют в медпункте, после чего о состоянии ребенка сообщат его родителям и в поликлинику по месту жительства.

«С тепловизорами у нас пока небольшая проблема, потому что на сегодняшний день в школе их только два. Чтобы избежать скопления детей и ускорить процесс измерения температуры, нужно открыть как минимум четыре входа, то есть нужно хотя бы четыре тепловизора. Будем это решать в рабочем порядке», — пояснила Старастина.

За каждым классом в школе закреплен собственный кабинет для занятий — такая рекомендация дана Роспотребнадзором. Также планируется внести коррективы в график перемен — установить разное время для разных классов, чтобы минимизировать скопление учеников. Аналогичным образом прорабатывается и график питания в школьной столовой.

«Масочный» вопрос

На вышеуказанном совещании в правительстве Дагестана главный санитарный врач республики Николай Павлов также рекомендовал ввести масочный режим для педагогов. Однако в руководстве 13-й гимназии Махачкалы считают, что учителям при соблюдении санитарной дистанции можно обойтись и без них. К тому же, как отметили собеседницы, ношение масок негативно скажется на четкости речи учителей и затрудит восприятие учениками.

«Когда учитель близко подходит к ребенку, чтобы что-то объяснить, подсказать, в этот момент он должен быть в маске, безусловно. А объясняя у доски, соблюдая санитарную дистанцию, учитель может находиться без маски, — отметила Муртазаева. — Нередко для восприятия детям важны четкость речи педагога, его мимика. Например, учителю английского языка нужно показывать артикуляцию звуков: как произносить, как выговаривать».

По словам директора, в настоящее время в школе имеется запас средств индивидуальной защиты на пару месяцев. В частности, работники пищеблока обеспечены масками, перчатками и защитными костюмами.

Родители оценили учительский труд

Руководство гимназии полностью поддерживает позицию министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат образования. По словам собеседниц, возобновления привычной формы обучения с нетерпением ждут и ученики, и их родители.

«Дети мечтают вернуться в школу. По учителям соскучились. Отношение к педагогам поменялось и у некоторых родителей. Повысился статус учителя. Они поняли, что значит обучать, когда им самим пришлось столкнуться с этим», — поделилась Старастина.

«Родители теперь говорят: «Вам надо памятники ставить за ваш труд», — продолжила Муртазаева. — Они признали, что порой были несправедливы в оценке работы учителей, поняли, насколько сложна эта работа».

Добавим, гимназия №13 является одной из крупнейших школ Махачкалы — на конец прошлого учебного года здесь обучалось более 2,6 тыс. детей. В этом году ряды учеников гимназии пополнят свыше 200 первоклассников.