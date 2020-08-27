Новосибирск, 27 августа, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Новым руководителем новосибирского Горзеленхоза назначена Наталья Цветкова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мэрия Новосибирска

«Опытный специалист с хорошим профильным образованием, заканчивала Томский государственный университет по специальности «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства», — написала Терешкова. — Опыт практической работы по благоустройству и озеленению Цветкова подкрепляла научной и преподавательской деятельностью. Уверена, что Новосибирску будет полезен свежий взгляд и поиск новых решений по изменению облика города, его общественных пространств».

Отметим, что ранее эту должность занимала Екатерина Пойкина.