Подгорица, 27 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Montenegro Airlines после того, как в черногорских СМИ написали о том, что главный редактор портала IN4S Гойко Райчевич направил в международные учреждения письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу пилотов авиакомпании, заявила, что его высказывания не соответствуют действительности,

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines

Райчевич в своем обращении заявил, компания нарушит правила о разрешенном времени полета для пилотов в ближайшие дни перед парламентскими выборами. Выборы в Черногории пройдут 30 августа.

По данным портала, пилоты будут превышать лимит рабочего времени из-за организации возможных чартеров, чтобы перевозить членов черногорской диаспоры на родину для участия в выборах. По мнению черногорской оппозиции, действующие власти традиционно рассчитывают на голоса диаспоры.

«Montenegro Airlines не имеет запросов на чартерные рейсы в связи с предстоящими парламентскими выборами, поэтому утверждения, на которые ссылается редактор упомянутого портала и в связи с которыми он предупреждает общественность о потенциально серьезной проблеме безопасности в отношении пилотов Montenegro Airlines, не соответствуют действительности. Мы организуем чартерные рейсы по запросу и на коммерческих условиях, а в настоящее время выполняем их исключительно для спортивных команд страны и региона, участвующих в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении авиакомпании.

«Это рейсы в Люксембург (FC Zeta), Баня-Луку (FC Sutjeska), Тель-Авив (Fly Bosnia, суб-чартер для FC Zeljeznicar) и Ларнаку (FS Montenegro)», — добавляет пресс-служба MA.

В этой компании особо подчеркивают, что безопасность пассажиров и экипажа всегда является приоритетом, и в этом отношении они соблюдают все меры, требования и рекомендации национальных и международных компетентных органов, как гражданской авиации, так и органов здравоохранения.