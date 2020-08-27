Бамако, 27 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Свергнутый в результате военного переворота 18 августа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта освобожден и вернулся к себе домой, сообщает 27 августа газета Le Figaro со ссылкой на военных, захвативших власть в стране.

Claude Truong-Ngoc Ибрагим Бубакар Кейта

По словам малийских военных, утром Ибрагим Бубакар Кейта был отпущен на свободу и вернулся в свой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, главным очагом которого стала военная база в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Позднее Ибрагим Бубакар Кейта выступил с заявлением об уходе в отставку.

Взявшие власть военные заявили о намерении сформировать «Национальный комитет спасения народа».

По некоторым данным, поводом для мятежа стала отмена результатов голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что обеспечило партии Кейты большинство в парламенте Мали.

Напомним, с 2013 года французские военные проводят в стране антитеррористическую операцию «Сервал», которая в 2014 году была переименована в «Бархан».